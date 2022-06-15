Sokak köpeğini goriller kovaladı

ABD’deki San Diego safari parkında bir sokak köpeği gorillerin tutulduğu alana girdi. Ziyaretçiler bu anları yüreği ağzında izledi.

Hayvanlar yararına çalışan San Diego Humane Society’nin aktardığına göre hayvanat bahçesi çalışanları ve ziyaretçiler gorillerin tutulduğu alanda bir sokak köpeği olduğunu görünce yardım ihbarı yaptı.

Pakta dolaşırken gorillerin alanına fark edilmeden girmeyi başaran köpek bir süre sağa sola koşturunca gorillerin ilgi alanına girdi.

Bir ziyaretçinin çektiği videoya gorilin köpeği kovalaması ve ziyaretçilerin panikle bağırması yansıdı.

Sonunda safari park çalışanları gorilleri alanın başka bir tarafına çekmeyi başardı böylece köpek gorillerin alanından güvenli bir şekilde çıkarıldı.

San Diego Humane Society yetkilileri macerasever köpeğin tasması ya da mikroçipi olmadığını belirterek sahibi çıkmaması durumunda bir yuva bulunması için çalışma başlatacaklarını ifade etti.