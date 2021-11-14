Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soğan halkaları içine gizlenmiş 418 kilo kokain bulundu

Britanya sınır polisi, ülkeye dondurulmuş soğan halkaları içinde sokulmak istenen 418 kilogram kokaine el koydu.

Fotoğraf: wholelottayum.com

Manş Tüneli’nin (Britanya ile Fransa’yı denizden birbirine bağlayan demir yolu tüneli) çıkışındaki noktada bulunan kokainin piyasa değerinin 33 milyon sterlin (441,74 milyon lira) olduğu belirtildi.


Dondurulmuş soğan halkaları taşıyan bir kamyondaki arama sırasında kokain bulan polis, Polonya vatandaşı şoför Piotr Perzenowski’nin (30) uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Dün hakim karşısına çıkan Perzenowski’nin 13 Aralık’a kadar gözaltında tutulacağı bilgisi paylaşıldı.

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