Skype tarih oldu

Amerikan teknoloji devi Microsoft’un görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi.
Microsoft, 2003’te piyasaya sunulan ve 2010’da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine ‘müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla’ son verileceğini duyurmuştu.
Sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype, 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.
Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype’taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını belirtmişti.
Microsoft, Skype’ı 2011’de 8,5 milyar dolara satın almıştı.