Skype kapanıyor

Microsoft’un görüntülü konuşma platformu Skype, Mayıs 2025’te kapanıyor.

Platformun sahibi Microsoft kararı şöyle duyurdu: “Tüketici ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayıp bu ihtiyaçları karşılamak ve Microsoft Teams’e (ücretsiz) odaklanmak amacıyla Mayıs 2025’te Skype’ı kullanımdan kaldıracağız.”

Skype’ın X hesabındaki açıklamadaysa “Önümüzdeki günlerde tüm sohbetleriniz ve kişilerinize ulaşmak için Skype hesabınızla Microsoft Teams Free’de oturum açabilirsiniz” dendi.

Açıklamaya göre Teams’le kullanıcılar Skype’taki arama, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin çoğuna erişebilecek.

Platformda ayrıca toplantılara ev sahipliği yapma, takvimleri yönetme ve topluluklar oluşturup bunlara katılma gibi özellikler ücretsiz sunulacak.

Microsoft, Skype’ı 2011’de 8,5 milyar dolara satın almıştı.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a