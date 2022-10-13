Sizi ‘yaşlı gösteren’ 10 emoji

Yaşınızı gösteren yalnızca yüzünüzdeki çizgiler ve karın bölgenizde biriken yağlar mı sanıyorsunuz. Emojiler de doğum yılınız hakkında bir fikir veriyor. İşte Z kuşağının görünce ‘gözünü devirdiği’ 10 emoji.

Görsel: Diken

Daily Mail’in haberine göre Z kuşağı bazı emojileri ‘yaşlı‘ buluyor.

Gençler onay ya da beğeni belirten ‘baş parmak yukarı’ hareketini yalnızca demode değil aynı zamanda kaba, hatta biraz da saldırgan buluyor. Hiçbir durumda kullanılmaması gerektiğini düşünüyor.

Peki gençler başka hangi emojilerden hoşlanmıyor?

2 bin gence sordular

6-29 yaş aralığındaki 2 bin kişi arasında yapılan ankete göre demode olan diğer dokuz emoji şöyle: Kırmızı kalp, OK işareti yapan el, ‘sırıtan’ yüz, yüzünü kapatarak ‘görmedim’ diyen maymun, alkışlayan el, gözünden yaş akarak ağlayan yüz, ruj izi dudak, tamam anlamına gelen işaret ve gülümseyen dışkı.