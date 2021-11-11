Siyam ikizi kaplumbağalar için üniversitede özel bölme: Kış uykusuna hazırlanıyorlar

Pamukkale ören yeri içinde travertenlere yakın bölgede bulunan siyam ikizi kaplumbağaların kış uykusu döneminde hayata tutunması için Pamukkale Üniversitesi’ndeki (PAÜ) laboratuvarda özel bir bölme oluşturuldu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre bir turist tarafından dün travertenlerin yakınında görülen kaplumbağalar, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında koruma altına alındı.

Öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale’nin incelediği kaplumbağaların ağırlığı 13,6 gram. Kabuk boyları 1,2 ile 1,3 santimetre.

Üzerlerine yapışan parazitlerin temizlendiğini söyleyen Düşen, siyam ikizi kaplumbağalarla Denizli’de ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Literatürde örneklerin olduğunu belirten Düşen şu bilgileri verdi:

“İkizlerin birbirinden ayrılamama durumu, yapışarak gelişmesi dünyada görülen doğal bir durum. Eğer bulunmasaydı doğada yaşaması pek mümkün olmayacaktı. Kaplumbağaların yaklaşık üç-dört aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Mevsimsel olarak kış uykusuna yatma periyotları var. Kışı başarıyla atlatabilirlerse yaza daha da gelişeceklerini umuyoruz. Kış uykusunu laboratuvarda geçirmeleri için gerekli ekolojik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her gün bakımlarını yapacağız. Kaplumbağaların yaşaması için elimizden geleni yapacağız.”

Başkale ise kaplumbağaların ‘Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası’ olarak da bilinen ‘Testudo greaca’ türünde olduğunu belirterek, “Bizim için çok değerli bir tür. Burada boyunu, kilosunu takip edeceğiz. Anatomik olarak baktığımızda iki başı var. Yapışık vücutta iki ayak ve dört kolun olduğunu görüyoruz. İki kalbi ve tek sindirim sisteminin olduğunu tahmin ediyoruz. Siyam ikizlerinin başları ayrı ama aşağı doğru vücutların birleştiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.