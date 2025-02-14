Bilimsel adı ‘Melanocetus johnsonii’ olan ‘siyah şeytan balığı’ ilk kez gün ışığında görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

İspanya’da Condrik adlı sivil toplum kuruluşu adına pelajik köpekbalıkları üzerine araştırma yapan bilim insanları Tenerife açıklarında ‘beklenmedik’ bir ziyaretçiyle karşılaştı. Bu ölü bir siyah şeytan balığıydı.

İlk kez gün ışığında görülen bu balık genellikle okyanusun güneş ışığının ulaşmadığı 200 ila 2 bin metre derinliklerinde yaşıyor.

Tenerife kıyılarının sadece iki kilometre açığında sualtı fotoğrafçısı David Jara Boguñá tarafından farkedilen ölü balık incelenmek üzere MUNA Doğa ve Arkeoloji Müzesi’ne getirildi.

Araştırmacılar balığın neden yüzeye yakın bir yerde ortaya çıktığını henüz tespit edemedi. Ancak türün, soğuk suların yükselmesini azaltan El Niño hava olayı nedeniyle yüzeye çıktığı düşünülüyor.

Keskin dişlerle dolu büyük bir ağzı olan ‘siyah şeytan balığı’, yaşadığı karanlık diyarlarda avını yakalamak için kafasında bakteri yüklü bir yem bulunduruyor.