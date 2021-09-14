Siyah kadının heykeline ırkçı saldırı: Beyaza boyadılar

Fransa’nın Bordeaux kentinde siyah bir kadının heykeli beyaza boyandı. Belediye, bunu ‘ırkçı bir saldırı’ olarak değerlendirdiklerini, soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Belediye, 18’inci yüzyılda Bordeaux’da yaşayan bir ailenin satın aldığı Afrikalı köle Modeste Testas’ın bronz heykelinin üst kısmını dün beyaza boyanmış halde bulduklarını açıkladı. Heykelin kısa süre içinde boyadan arındırılıp temizlenerek eski haline getirildiği belirtildi.

Karayiplere, şeker ekiminde çalışmaya gönderilen Testas, Fransız sahibi ölünce serbest bırakılmıştı ve 105 yaşında hayatını kaybetmişti.

2019 yılında Bordeaux’da heykeli dikilmişti.