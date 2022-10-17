Sivil polisler duruşmaya silahla girdi, kimlik tespiti istenince ‘kaçtı’

Ankara’da sivil polisler, gözaltına aldıkları eylemcilerin yargılandığı davanın duruşmasına silahla izleyici olarak katıldı. Polisler, kimliklerinin tespit edilmesi istenince salondan kaçarak uzaklaştı.

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Halkevleri’nin iki yıl önce ülke genelinde düzenlediği ‘Yaşamak İstiyoruz’ eylemlerinin Ankara ayağında gözaltına alınanlar hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla açılan davanın duruşması, Ankara 60’ınıcı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.

ANKA’nın haberine göre duruşma salonuna sanıkları eylemde gözaltına alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler de izleyici olarak katıldı. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti, ancak hakim itirazları reddetti.

Sanık avukatlarından Ender Büyükçulha, soruşturmada yer alan polislerin salonda bulunmalarının ceza usulü açısından sorun teşkil ettiğini belirterek bir kez daha sivil polislerin salondan çıkarılmalarını istedi. Mahkeme, aleniyet ilkesini gerekçe göstererek talebi bir kez daha reddetti.

Sanıklar: Baskı altındayız

Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Söz alan sanıkların tamamı, kendilerini baskı altında hissettiklerini, savunma için uygun koşulların oluşmadığını ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Bunun üzerine sanık avukatları, izleyici kısmında bulunan polis memurlarının kimlik bilgilerinin zapta geçirilmesini talep etti. Mahkemeyse polis memurlarının sadece sicil numaralarını zapta geçirdi.

Sanık avukatı Filiz Orhan, polis memurlarının salona silahla gelip gelmediklerinin tespitini istedi. Polislerden ikisinin üzerlerinde silah olduğunu beyan etmeleri üzerine mahkeme salonu gerildi. Sanık avukatlarının salona silahla giren polis memurlarının kimliklerinin tespit edilmesini istemeleri üzerine, polisler salondan çıkmaya çalıştı.

Bazı avukat ve izleyiciler, salondan çıkmaya çalışan polisleri durdurmak istedi. Araya giren çevik kuvvet, duruşma salonuna silahla giren polislerin salondan ayrılmasını sağladı. Bu anlar, avukatlar ve izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

📍Ankara |



"Yaşamak istiyoruz" dediklerini için gözaltına alınan 26 Halkevcinin yargılandığı duruşmaya polisler silahla girdi. Durum tespitinin ardından salondan kaçmak isteyen polisler avukatlar tarafından durduruldu. "Yaşamak istiyoruz" demek suç değildir! pic.twitter.com/wUBw4Z9WVt — Halkevleri (@Halkevleri) October 17, 2022

Mahkeme hakimi, duruşma salonundan ayrılan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.