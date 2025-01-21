Sivas'ta Yıldızhan Otel'de patlama: Dört yaralı

Sivas’ta Yıldız Dağı’nda bulunan Yıldızhan Otel’de patlama meydana geldi. Patlama sonucu dört kişi yaralandı.
Valilik, 09:20’de Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde Yıldızhan Otel’de kadın kayak sporcuların dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
Patlamada kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik, antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler yaralandı.
Ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.