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Yaramazlara biraz batar!

Sivas’ta obruk oluştu

Sivas’ın Zara ilçesinde bir tarlada 15 metre çapında 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Sivas’ın Zara ilçesindeki obruğun derinliği 10 metreyi buluyor. Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Zara’ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Canova köyünde yaşayan vatandaşlar, köydeki bir tarlada obruk oluştuğunu fark etti.


Çapı yaklaşık 15, derinliği ise 10 metreyi bulan obruğu görünce köy sakinleri, durumu köy muhtarı Yahya Şahin’e bildirdi.

Obruğun oluştuğu esnada tarlada çalışanın olmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini belirten Şahin, durumu yetkililere bildirdiğini söyledi.

‘Kurak Günler’in çöküşün sembolüydü

Zaman içinde yer altında boşluklar oluşması sonucu, ani bir şekilde çöken toprağa obruk deniyor. Emin Alper bol ödüllü Kurak Günler filminde obruğu; çıkışsızlığın ve çöküşün sembolü olarak kullanmıştı.

Kurak Günler’de savcı Emre ve hakim Zeynep obruğun kıyısında

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