Sivas ve Kayseri taraftarlarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için İstanbul’a giden Sivasspor’la Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslere taşlı saldırıda sekiz kişi yaralandı.

Görsel: AA

Sivas ve Kayseri’den yola çıkan otobüslere, Anadolu Otoyolu’nun Akyazı kesiminde yol kenarındaki kişiler taşla saldırdı.

Camları kırılan otobüslerdeki yaralanan sekiz kişi, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasar alan otobüslerin içinde taşların bulunduğu görüldü.

Öte yandan, Düzce’de aynı tesiste mola veren otobüslerde yer alan iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olaya, Hendek ve Gümüşova jandarma ekipleri müdahale etti.

Taraftarların yerlerini almasıyla otobüsler, yollarına devam etti.

Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki tesislerde olası taşkınlıklara karşı önlem aldı.