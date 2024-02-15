Site sakinlerinden ‘Eros’ için eylem: İbrahim Keloğlan tutuklansın

İstanbul Başakşehir’de ‘Eros’ adlı kedinin öldürüldüğü sitenin sakinleri, saldırganın tutuklanması talebiyle eylem yaptı.
AA’nın haberine göre Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki sitenin sakinleri, 1 Ocak’ta Eros’u asansörde ayaklarıyla ezerek öldürdüğü tespit edilen İbrahim Keloğlan’ın serbest kalmasına tepki gösterdi.
‘Eros için adalet’ sloganları atan gruptakiler, kedinin sürekli oynadığı bahçedeki alana çiçek bıraktı.
Hayvan Hakları Platformu üyesi ve site sakini Büşra Öztürk, tüm sokak hayvanları ve Eros için adalet istediklerini söyledi.
Site sakinleri açıklamanın ardından dağıldı.