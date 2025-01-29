Sit alanına tünel kazdılar: Üç gözaltı

Samsun’da sit alanında (kültürel ve doğal hazineleri korumak için yasalarla belirlenmiş özel alan) izinsiz kazı yapan üç şüpheli gözaltına alındı.

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Polis, İlkadım ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

V.S, R.Ö.H. ve D.Ö. izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı malzemelerin el kondu.

Gözaltındaki şüphelilere ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ten işlem başlatıldı.

İncelemede şüphelilerin dört metre derinliğinde kuyu ve 10 metre uzunluğundaysa tünel kazdıkları belirlendi.