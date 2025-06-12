Şişli'ye kayyım: İdare mahkemesi AYM'yi bekleyecek

İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi, CHP’li Resul Emrah Şahan’ın Şişli belediye başkanlığından uzaklaştırılarak yerine kayyım atanmasına karşı açılan davada Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını bekleyecek.

Fotoğraflar: AA – Şişli Belediyesi

Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmada gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı Şahan’ı görevden uzaklaştırarak belediyeye kayyım atamıştı.

İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanmasının temelini oluşturan Belediye Kanunu’nun ilgili maddesini (9’uncu madde, 2’inci fıkra) anayasaya aykırı bulmuş ve iptali için AYM’ye başvurmuştu.

ANKA‘nın haberine göre Şahan’ın davasına da bakan mahkeme, kendi iptal başvurusunu ‘bekletici mesele’ olarak gördü.

Mahkeme karar için beş ay bekleyecek.

AYM’nin bu sürede karar vermemesi durumunda talep yeniden değerlendirilecek.

‘Antidemokratik kayyım atamaları ortadan kalkabilir’

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz kararı X’ten şöyle değerlendirdi:

“İdare Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirmede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in taraf olduğu başka bir dosyada Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması sebebiyle, hukuk devletinin gereği olarak Anayasa Mahkemesi’nin yapacağı denetimin bekletici mesele yapılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi tarafından Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinin 2’nci fıkrası Anayasa’ya aykırı bulunur ve iptal edilirse Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınması ve belediyeye kayyım atanması kararı da dayanaksız kalacak.

Bu durum ülke genelinde uygulanan ‘antidemokratik‘ kayyım atamalarının da ortadan kalkmasını sağlayabilir.”