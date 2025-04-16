Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp ameliyatı 12 saate yakın sürdü.

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Dün akşam ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle ameliyata alınmıştı.

DEM Parti bu sırada Önder’in durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

Önder’in kalp ameliyatı 12 saate yakın sürdü.

Ameliyatta Önder’in aort damarı dikildi, bir damarına da bypass yapıldı.

Habertürk muhabiri Alihan Tok canlı yayında Önder’in durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Son bir saat içerisinde aslında operasyonlar bitti. Aort damarı çok önemli bir damar; tüm vücuda oksijenleşmiş kanı veren sistemin merkezi. Operasyonun yedi sekiz saat sürmesi öngörülüyordu ama 12 saat sürdü. Gözetim altında tutuldu.

‘Hayati tehlikesi kalmadı’ demek için şu an erken. Hekimlerin verdiği bilgiye ameliyattan sonrası komplikasyonların ne olacağı gözlem süresinde belli olacak. Durumu hala kritik, kalbi de hala desteksiz çalışamıyor.”

Önder’in doktorlarının da açıklama yapması bekliyor.