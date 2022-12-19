Şırnak’ta TIR ve ticari araç çarpştı: Dört ölü, iki yaralı

Polislerin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atılan görüntüleri silmeye çalıştığına ilişkin görüntü ortaya çıktı. HDP’nin Kadıköy’de hasta tutukluların serbest bırakılması için düzenlemek istediği yürüyüş engellenmiş ve HDP’li Encü buna tepki gösterince bir polis amiri Encü’ye tokat atmıştı. Polis ayrıca bu anları görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya’yı gözaltına almış ve sonra […]