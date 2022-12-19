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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’ta TIR ve ticari araç çarpştı: Dört ölü, iki yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde TIR ve ticari aracın çarpışması sonucu dört kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberinde göre Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı TIR, İnci köyü mevkisinde Orhan Bayram idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.


Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram, Nurettin ve Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirdi, TIR sürücüsü Kadir Çapın ve Nursait Edis yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Akşam Postası / 19 Aralık 2022

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