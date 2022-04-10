Şırnak Barosu: Bir komiser, otomobiliyle kasten çarparak avukatı ağır yaraladı

Şırnak Barosu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiserin, Avukat Hakları Merkezi Başkanı Serkan Karakaş’ı otomobiliyle kasten çarparak ağır şekilde yaraladığını öne sürdü.
Baronun yazılı açıklamasında komiserin, bozulduğu için aracından inen Serkan Karakaş’a otomobiliyle geri geri gelerek kasten çarptığı ve ağır yaralanmasına neden olduğu ileri sürüldü. Baronun açıklamasında şunlar yazıldı: “Meslektaşımız olay sebebiyle ağır bir şekilde yaralanmış ve acilen ameliyata alınmıştır. Şırnak Barosu olarak, öncelikle meslektaşımıza acil şifalar diler, soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve failin gerekli cezayı alabilmesi için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”