Şırnak Barosu: Bir komiser, otomobiliyle kasten çarparak avukatı ağır yaraladı

Geçen ay yakın çevremden üç kişi iş görüşmesi yaptı. İlginçtir, telaffuz ya da teklif edilen rakamlar, üçünde de iki uçlu duygular uyandıran cinstendi: “Bu hayat pahalılığında bu kadar az paraya çalışılır mı” ile “Bu krizde iş bulmuşum kabul etmemek olur mu” arasında gidip gelen keskin bir kararsızlık duygusu.