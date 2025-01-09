Şirin Elmas’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Şirin Elmas Hanilçi’nin ölümüyle ilgili davada katil Mustafa Örün’e ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezası verildi.

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İstanbul’da 31 Ekim’den beri aranan altı yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’nda ölü bulunmuştu. Küçük kızı öldürdüğünü itiraf eden Murat Örün 2 Kasım’da tutuklanmıştı.

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Mustafa Örün emniyette verdiği ilk ifadede küçük kızı öldürdüğünü itiraf etti. Güvenlik kamerası kayıtlarından da Örün’ün mezarlığa girdiği tespit edildi.

Katil emniyetteki ifadesinde şunları demişti: “Yanıma geldi, para istedi, vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı, para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım.”

TRT Haber’in aktardığına göre Örün’e ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ayrıca sanığa ‘Cinsel saldırı’ suçunda 30 yıl ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundansa 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.