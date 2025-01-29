Sırbistan'da 15 kişinin ölümü hükümeti dağıttı: 13 protestocuya cumhurbaşkanı affı

Sırbistan’da Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza nedeniyle hükümet krizi sürüyor. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic gözaltındaki 13 protestocuyu affedeceğini belirterek “75 gün içinde seçim yapabiliriz” dedi.

Aleksandar Vucic. Fotoğraf: AA

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024’te çatının çökmesi sonucu 15 kişi ölmüş, iki kişi de ağır yaralanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad’daki ‘Autokomanda’ kavşağını 24 saatliğine kapatmıştı.

Son olarak dün başbakan Vucevic “sorumluluk aldık” diyerek istifa etmişti.

Seçim kapıda

Vucic, Vucevic’in istifası mecliste kabul edildikten sonra yeni hükümetin kurulması için tarafları toplayacağını duyurdu.

Kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinde gözaltına alınan 13 kişi hakkında Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak affedeceğini açıklayan Vucic şunları söyledi:

“Eğer yeni bir hükümet kurulmazsa seçimler ilan edilir. Geçici bir hükümet kurulmayacak. En önemli gelişmeler Sırp İlerleme Partisi içinde olacak.

Sırbistan zor bir durumda, dışarıdan büyük baskı altında. İstikrarımız ve toplumsal huzurumuz tehdit altında.

Önümüzdeki 10 gün içinde seçimlere mi gidileceğine yoksa yeni bir hükümetin mi kurulacağına karar vereceğiz. Hükümet, teknik görev süresinde kararlar almaya devam edecek.

75 gün içinde seçim yapabiliriz, en olası tarih nisan.

Siyasi rakiplerini hedef almak için gruplar organize eden politikacılara güvenmiyorum. Devlet sabırlı olabilir ama bu insanların hayatlarını yok etmenize izin vereceğimiz anlamına gelmez.”

Öte yandan Vucevic’in istifa kararından sonra Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric de görevini bıraktığını açıkladı.