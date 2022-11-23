Sıra beklemek istemeyen hasta yakınından sağlıkçılara saldırı: Bir hemşirenin parmağı kırıldı

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Bölümü’ndeki iki hemşire görev başındayken bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Hemşirelerden birinin parmağını kırıldı.

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ANKA’nın haberine göre olay, 16 Kasım Çarşamba acil servis bölümünde saat 21.00 civarından meydana geldi. İddiaya göre bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen hastanın yakınları sıra beklemek istemedikleri için hemşirelerle tartıştı.

Bu sırada hasta yakınlarından biri eliyle Gizem Begüm Demircan’ın sol elinin bir parmağını kırdı. Araya girmek isteyen diğer hemşire Ayşe Nida Tamay’ın da karnına tekme attı.

Güvenlik görevlilerinin ve hastane çalışanlarının araya girmesiyle olayların daha da büyümesi önlenirken, iki hemşire darp raporu alıp Bornova’da karakola giderek şikayetçi oldu.

Olayı anlatan hemşirelerden Ayşe Nida Tamay şunları dedi: “Çok kötü şeyler yaşadık. Hep televizyonda görüyorduk, başımıza geldi. Her an hepimizin başına gelebilir. Bunlara artık bir dur demeliler. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Onun parmağı kırıldı ben karnıma tekme yedim. Bir anlık sinirle bıçaklayabilirdi de. Başka bir şey de olabilirdi.”

‘Yasa şiddeti engellemiyor’

Olayın ardından İzmir’deki sağlık meslek örgütleri bugün Ege Üniversitesi Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanlarının açıklaması şöyle: “Mayıs’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Yasası’ kabul edilmesine rağmen şiddet hiç azalmadan devam etmiştir. Görünen o dur ki, çıkarılan yasa şiddet terörüne çözüm getirmemiştir. Randevu bulamayan, tedavisini tamamlayamayan ve çözüm bekleyen her hastanın öfkesiyle sahada aktif bulunan sağlık profesyonelleri karşı karşıya kalmaktadır. Sağlıkta şiddet artık sadece bizlerin sorunu değil toplumu tehdit eden bir terör haline dönüşmüştür. Bugün bu meydandan tüm yetkililere sesleniyoruz. Sıra hangimizde? Hangi meslektaşımızın daha yaralanmasına, ölmesine göz yumacaksınız? Harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz?”