Sinop’taki limanlarda altı köpek ölü bulundu

Sinop’un Türkeli ilçesindeki Helaldı Limanı’yla Ayancık ilçesindeki İstifan Limanı’na demir atan balıkçılar, altı köpeği ölmüş halde buldu. Limanlardaki diğer köpeklerin de ölmek üzere olduğu vurgulanıyor.

Fotoğraf: ANKA

Ayancık ve Türkeli limanlarına demir atan balıkçılardan Serbülent Öksüz, altı köpeği ölü halde bulduklarını, diğer köpeklerin de ölmek üzere olduğunu söyleyerek “Yaklaşık 10 gündür buradayız. Burada köpekler ölüyor. 10 gündür yetkilileri arıyoruz, fakat kimse yardım etmedi. Altı tane yavru köpek telef oldu. Yazık değil mi? Yetkililerden çok acil yardım istiyoruz” diye konuştu.

ANKA’ya konuşan Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’ysa “Bize daha önce böyle bir talep gelmedi. Biz, hayvan sever bir belediyeyiz. Hemen o limana ekip gönderiyorum” dedi.

Türkeli Helaldı Muhtarı Hayri Gürleyen de “Bizim barınağımız yok. Daha önce özel idare ve kaymakamlıktan barınak talep ettik, fakat bir sonuca ulaşamadık. Burası köy yeri. Türkeli Belediyesi sadece ilçe merkezindeki köpekleri alıyor” diye konuştu.