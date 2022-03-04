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Yaramazlara biraz batar!

Sinop’ta uçurumda kadın cesedi bulundu

Sinop’ta deniz kenarında uçurumda kadın cesedi bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Bozburun mevkisinde yaklaşık 250 metrelik uçurumda bir kişiyi hareketsiz yatarken görenler durumu polise bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Coğrafi şartlar nedeniyle karadan ulaşım sağlanamayan bölgeye deniz yoluyla ulaşan ekipler, bir kadının cansız bedenine ulaştı.

Çalışmalara rağmen bulunduğu yerden alınamayan cenazenin yarın helikopterle alınmasının planlandığı öğrenildi.

Olay yerinde içerisinde bir kadına ait kimliğin de yer aldığı çanta bulundu.

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