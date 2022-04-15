Sinop’ta, nesli tükenme tehlikesi altındaki boynuzlu engerek görüntülendi

Sinop’ta, nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek görüntülendi.

Fotoğraf: AA

​​​​​​​Doğa Koruma ve Milli Parklar 10’uncu Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerince Sinop-Boyabat kara yolu Hıdırlı köyü mevkisindeki ekolojik köprü üzerinde arazi tarama çalışmaları yürütülürken iki adet boynuzlu engerek tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ekolojik köprü üzerinde nesli tehlike altında ve korunması gereken türler arasında yer alan iki tane boynuzlu engerek tespit edildi. Engereklerden bir tanesi fotoğraflanabildi. Görüntülenen engerek ardından doğal ortamında rahat bırakıldı. Türkiye’de küçük boylu bitkilerin altlarında, orman açıklıklarında, çalılık ve taşlık yerlerde yaşayan bu yılanlar, yüksekliği 2 bin metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler. Yüksek ve serin yerlerde gündüz, sıcak bölgelerde gece avlanırlar.” ​​​​​​​