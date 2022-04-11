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Yaramazlara biraz batar!

Sinop’ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakladı


Sinop’ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işletmeye gelen Gökhan A. burada çalışan kurye Orhan Kanıt’a motosikletle kendisini eve bırakmasını istedi.


Kanıt’ın zanlının isteğini reddetmesiyle ikili arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Gökhan A. üzerinde bulunan bıçakla Orhan Kanıt’ı ağır yaraladı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kanıt ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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