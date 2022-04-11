Sinop’ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakladı

Her 10 erkekten birini etkileyen sertleşme sorununun tedavisinde son yıllarda ‘restoratif’ yani onarıcı yöntemler gündemde. Onarıcı tedavilerden kasıt, kök hücre, şok dalga ve PRP. Penis dokusunu onardığı öne sürülen düşük yoğunluklu şok dalga, PRP ve kök hücre tedavileri giderek yaygınlaşıyor yaygınlaşmasına da iddia edildiği kadar etkili mi?