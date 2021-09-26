Sınırda 4 bin 558 saka kuşuyla yakalanan kişiye 4,3 milyon lira ceza

Hatay’ın Altınözü ilçesinin Suriye sınırında, 4 bin 558 saka kuşuyla yakalanan kişiye 4 milyon 331 bin 830 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, Babatorun Mahallesi kırsalında bir şüphelinin saka kuşlarını Suriye’ye götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ve hudut birlikleriyle yapılan operasyonda, şüphelinin beraberindeki kafesler içerisinde 4 bin 558 saka kuşu bulundu.

Şüpheliye, korunan hayvanların ticaretini yapmak suçundan 4 milyon 331 bin 830 lira ceza kesildi, kuşlar doğaya salındı.