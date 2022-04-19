Sınıfta ‘porno izleten’ öğretmen görevden alındı

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir lise öğretmeni, ‘sınıfta öğrencilere porno film izlettiği’ gerekçesiyle görevden alındı; bir yıl hapis cezası alabilir.

Fotoğraf: Google Maps

Houston kentindeki Collins Lisesi’nin öğretmenlerinden Kevin Welchel, dizüstü bilgisayarında porno film izlerken ‘kazara’ sınıftaki projektöre de görüntüler yansıdı.

Okul yönetimi bağlı oldukları resmi daireyi durumdan haberdar etti. Welchel görevden alındı. Dairenin sözcüsü Justin Elbert, ”Bu kişi artık bölgemizdeki okullarda çalışmıyor. Bu tür şeylere kesinlikle tolerans gösteremeyiz” dedi.

Sınıfta ekranda porno film gösterilmesi Welchel’i sadece işinden etmedi hakkında dava da açıldı. ‘Yaşından küçüklere zarar verecek görüntü izletmek’ten yargılanacak öğretmen, bir yıla kadar hapis ve 4 bin dolar (58 bin 618 lira) para cezası alabilir.

Elbert, ‘yasal anlamda gereken neyse yapılacağının’ altını çizdi.

Öğrencilerin anne-babalarıysa ‘sınıfta porno’ konusunda ikiye ayrıldı. Bazıları son derece uygunsuz bulurken bazıları böyle kazaların’ olabileceğini belirterek eğitimci olarak Welchel’i kaybetmekten üzüntü duyduklarını ifade etti.

Bir anne, ”Bu kesinlikle kabul edilemez, profesyonel birinin yapmaması gereken bir şey” dedi bir diğeri, ‘‘O mükemmel bir öğretmendi. Öğrencileri onu çok seviyordu. Böyle bir şeyin yaşanması çok üzücü” sözleriyle duygularını dile getirdi.