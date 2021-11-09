Diken

Yaramazlara biraz batar!

Singapur’da aşısızların tedavi masrafı karşılanmayacak

Singapur’da hükümet, kendi seçimleri doğrultusunda aşı olmayan ve Covid-19’a yakalan kişilerin tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmayacağını açıkladı.

Test yapılan bir merkez. Fotoğraf: Reuters

Ülkede, Singapur vatandaşı olan, sürekli oturma izni ve uzun süreli vizesi bulunan herkesin Covid-19 tedavisinin masrafları karşılanıyordu. Sadece yurt dışından döndükten sonra testi pozitif çıkanlarınki ödenmiyordu. Alınan yeni kararla, 8 Aralık’tan itibaren aşı olmamayı tercih edenlerin masrafları ödenmeyecek. Bu kişiler masrafları kendileri karşılamak zorunda kalacak.


Hükümetin açıklamasında, vakaların arttığına dikkat çekilerek yoğun bakımda tedavi gören hastaların çoğunluğunun aşısızlardan oluştuğu ve sağlık sistemi kaynaklarının talebi karşılamakta zorlandığı belirtildi. ‘Aşı olamayan’ kişilerin tedavi masraflarının ödenmeye devam edeceğinin altı çizildi. 31 Aralık’a kadar tek doz aşı olmuş kişilerin de masraflarının karşılanacağı ifade edildi.

Ülkede aşı olmaya elverişli nüfusun yüzde 85’i iki doz aşısını da yaptırdı. Dün, 2 bin 470 yeni vaka kaydedildi, 14 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

SON HABERLER

Gram altın rekor tazeledi

 Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatının son iki ayın zirvesine çıkması sonrası gram altın rekorunu 569 liraya taşıdı.

Bahçeli’nin basın danışmanından Cem Yılmaz’a tehdit: Seni kurtaran olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek,  insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala ve HDP’li Selahattin Demirtaş’ın durumuna anlam veremediğini söyleyen komedyen Cem Yılmaz’ı tehdit etti: “Bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz.”

Peker: ‘Silahlanın’ çağrıma takipsizlik veren savcı şimdi müebbetimi istiyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 2019’daki “Silahlanın” çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisi hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı veren savcı Alim Yaşar’ın, 29 Aralık’ta yargılanmasına başlanacak ve hakkında müebbet ve 300 sene ceza istenen davanın iddianamesini hazırladığını söyledi.