Singapur’da aşısızların tedavi masrafı karşılanmayacak

Singapur’da hükümet, kendi seçimleri doğrultusunda aşı olmayan ve Covid-19’a yakalan kişilerin tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmayacağını açıkladı.

Test yapılan bir merkez. Fotoğraf: Reuters

Ülkede, Singapur vatandaşı olan, sürekli oturma izni ve uzun süreli vizesi bulunan herkesin Covid-19 tedavisinin masrafları karşılanıyordu. Sadece yurt dışından döndükten sonra testi pozitif çıkanlarınki ödenmiyordu. Alınan yeni kararla, 8 Aralık’tan itibaren aşı olmamayı tercih edenlerin masrafları ödenmeyecek. Bu kişiler masrafları kendileri karşılamak zorunda kalacak.

Hükümetin açıklamasında, vakaların arttığına dikkat çekilerek yoğun bakımda tedavi gören hastaların çoğunluğunun aşısızlardan oluştuğu ve sağlık sistemi kaynaklarının talebi karşılamakta zorlandığı belirtildi. ‘Aşı olamayan’ kişilerin tedavi masraflarının ödenmeye devam edeceğinin altı çizildi. 31 Aralık’a kadar tek doz aşı olmuş kişilerin de masraflarının karşılanacağı ifade edildi.

Ülkede aşı olmaya elverişli nüfusun yüzde 85’i iki doz aşısını da yaptırdı. Dün, 2 bin 470 yeni vaka kaydedildi, 14 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.