Sinan Oğan: Sonbahar geliyor

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, muhalefetin ‘Baharlar gelecek’ kampanyasına göndermeyle ‘Sonbahar geliyor’ mesajı paylaştı.

Ata ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. (AA)

Oğan Twitter’dan “‘Payız’ is coming…” yazdı.

‘Payız’, Azerbaycan Türkçesinde ‘sonbahar’ anlamına geliyor. Buna göre Oğan, İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi karışımıyla “Sonbahar geliyor” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ın oyu 20:38 itibariyle AA ve ANKA verilerine göre yüzde 5,3 civarında.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle seçimi ikinci tura bırakabilecek tek aday olarak kalan Sinan Oğan, hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu söylemişti. Oğan, “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” dedi.

Oğan’ın bu ifadeleri tepki çekmişti.