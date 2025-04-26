Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şimşek hedefi açıkladı: Üç yıllık dönemde yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘üç yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngördüğünü’ söyledi.

Fotoğraf: AA

IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için ABD’de olan şimşek bir haftada 60’tan fazla toplantı yaptı. Toplantı trafiğini de şöyle açıkladı:


  • 2 binden fazla yatırımcı
  • Çok taraflı kalkınma bankaları
  • Kredi derecelendirme kuruluşları
  • G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları
  • İkili görüşmeler
  • ABD’li teknoloji şirketleri
  • Düşünce kuruluşları
  • STK’lar

Türkiye’ye ilginin çok yoğun olduğunu belirten Şimşek şunları söyledi:

“Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız.

Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik.

Bu kuruluşlardan üç yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz.

Hedefimiz, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır.”

Şimşek küresel krize baktı, önemli fırsatlar gördü

Şimşek’ten kripto şirketlerine uyarı

Şimşek: İftira Özgür Özel’e yakışmıyor

Şimşek’ten Özel’e MASAK yanıtı

Şimşek: Piyasanın sağlıklı işleyişi için tüm adımları atmaya devam edeceğiz

SON HABERLER

Ali Koç: Mücadeleye devam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim olarak görev başında olduklarını söyledi ve ekledi: “Fenerbahçemiz tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir.”

Bir sihirbazlık hikayesi

Sadece erkek sihirbazları kabul ettiği dönemde ‘Magic Circle’a dahil olabilmek için erkek kılığına giren, cinsiyeti ortaya çıkınca kulüpten atılan kadın, 30 yıl sonra üyeliğini geri kazandı.

Özel: Operasyonu hafta içi yapmaya cesaret edemediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılan yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuna tepki gösterdi: “Cumartesi sabahı yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin. Operasyonun içinde ahlak, hukuk olsa neden düşsün borsa, neden bozulsun piyasa?”