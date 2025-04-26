Şimşek hedefi açıkladı: Üç yıllık dönemde yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘üç yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngördüğünü’ söyledi.

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IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için ABD’de olan şimşek bir haftada 60’tan fazla toplantı yaptı. Toplantı trafiğini de şöyle açıkladı:

2 binden fazla yatırımcı

Çok taraflı kalkınma bankaları

Kredi derecelendirme kuruluşları

G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları

İkili görüşmeler

ABD’li teknoloji şirketleri

Düşünce kuruluşları

STK’lar

Türkiye’ye ilginin çok yoğun olduğunu belirten Şimşek şunları söyledi:

“Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız.

Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik.

Bu kuruluşlardan üç yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz.

Hedefimiz, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır.”