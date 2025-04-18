Şimşek küresel krize baktı, önemli fırsatlar gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Bu küresel kriz (gümrük tarifeleri) ülkemiz için önemli fırsatlar barındırıyor” dedi.

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Şimşek, Sapanca’da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi:

“İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Bu küresel kriz ülkemiz için önemli fırsatlar barındırıyor. Biz de bu dönemi sadece riskleri yönetmek için değil, yapısal dönüşümü hayata geçirerek aslında bu fırsatları kullanmak istiyoruz. Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

Bakan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da ilan ettiği gümrük tarifeleri hakkındaysa şöyle konuştu:

“Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda. Bunun iki nedeni var. Birincisi, ihracata olan bağımlılığımız görece düşük. Büyümemizi yönlendiren asıl unsur iç talep. Mal ihracatının milli gelirimiz içindeki payı yaklaşık yüzde 20. Dolayısıyla içe kapanan dünya düzeninde Türkiye’nin etkilenme düzeyi görece daha sınırlı olabilir.

Elbette bu hiç etkilenmeyeceğiz anlamına gelmiyor, sadece diğer ülkelere kıyasla daha sınırlı etkileneceğiz. İkincisi, ticaretimizin büyük bir kısmını dost ve yakın ülkelerle yürütüyoruz. İhracatımızın yüzde 68’i serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkelere yapılıyor. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği, bizim gibi kural temelli, çok taraflı ticaret sistemini savunuyor. Bu da bizi dış şoklara karşı daha dayanıklı kılıyor.”

Şimşek’in konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

*ABD’nin Türkiye’ye görece düşük tarife uygulaması Asya’daki rakiplerine oranla bir avantaj sunuyor.

*Enflasyon 10 aydır düşüyor, düşmeye de devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade var ve çok güçlü bir programımız var.

*Son dönemdeki piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir ancak hedef aralığının içinde kalacağımıza inanıyoruz. Lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandı ancak yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları da ciddi şekilde geriledi. Bu da kur kaynaklı etkileri telafi edebilir. En önemlisi finansal koşullardaki sıkılaşma başlı başına dezenflasyonist.

*Harcama disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Bu nedenle piyasalardaki son gelişmeler Orta Vadeli Program’a (OVP) kıyasla daha zayıf bir bütçe dengesine sebep olabilir. Mali konsolidasyondan maksadımız Merkez Bankasına destek olmaktır. Harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceğiz. Bu çok net.