Simitçiler maliyet artışından yakındı: ‘Böyle giderse 5 liraya koşacak’

Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, maliyetlerinin çok fazla arttığını belirterek, simit ve poğaçanın 5 liraya kadar zamlanabileceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Özdemir, esnafın mevcut şartlarla en fazla beş ay daha dayanabileceğini belirtti.

Gıda maliyetlerinin dolara endeksli olduğunu ancak dolardan daha fazla arttığını söyleyen Özdemir, “Dolar yüzde 30 artınca gıda fiyatları yüzde 300 artıyor, bunu görmemiz lazım” dedi.

Oda başkanı, unun fabrika çıkış fiyatının zammın yapıldığı gün 448 TL olduğunu belirterek sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini kaydetti.

Özdemir şunları söyledi: “Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?”

Özdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fabrikalara ucuz un verdiği iddialarını da değerlendirerek “Bu fiyatlar piyasaya yansımıyor, demek ki arada bir rant var. Devlet el atsın, denetlesin bunları” dedi.

Haberde, odanın dün itibariyle 100 gramlık simite yüzde 30 zam yaptığı, fiyatın 3,5 liraya çıktığı da kaydedildi.

Ekmek üreticileri de zam istiyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte esnafın talebinin karşılanmadığını belirterek zam taleplerini tekrarladı.

Geçen ay alınan kararla 230 gram ekmeğin 2.50 TL’ye satıldığını hatırlatan Balcı, “Ekmeğin kilosu şu an 12 TL civarında, ama esnafı kurtarması için 14 TL olmalı” dedi.