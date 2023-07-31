Şile sahili boşaltıldı: En az 28 adet patlamamış top mermisi bulundu

İstanbul Şile‘de denizde görülen patlamamış top mermileri nedeniyle Sofular sahili boşaltıldı. Valilik, 8 mühimmatın teşhis ve imha için karaya çıkarıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

Sofular Halk Plajı’nda 28 Temmuz’da yüzmek için sahile giren bir yurttaş, denizde mühimmat olduğunu görünce jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri yüzmeye gelen yurttaşları denizden ve plajdan uzaklaştırıp, alana girişleri yasakladı.

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi.

İstanbul Valiliği, SAS timinin işaretlediği alanda en az 28 adet mühimmat tespit edildiğini, bunlardan 8’inin teşhis ve imha için karaya çıkartıldığını açıkladı:

“SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürdürülmektedir. Tespit edilen mühimmatın imha işlemi gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından 2 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecektir.”