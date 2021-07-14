‘Sıla’ya darp’ davasında Kural’a hapis cezası

Eski sevgilisi Sıla’yı dövdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural’a bir yıl dört ay 20 gün hapis cezası verildi. İlk yargılamadaki ceza da aynıydı.

Fotoğraf: DHA

Şarkıcı Sıla, 2018’de eski sevgilisi oyuncu Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Sıla’nın suçlamalarını kabul etmeyen Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Dava sonucunda oyuncuya verilen bir yıl dört aylık hapis cezası istinaf tarafından bozulmuş, yeniden yargılamaya başlanmıştı. Yeniden yargılamada sunulan savcılık mütalaasında, Kural’a ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından bir yıl bir aydan beş yıla kadar hapis istemişti.