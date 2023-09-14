Silah tehdidiyle doktoru kaçıran şüpheli tutuklandı

Samsun’da silah tehdidiyle doktoru kaçırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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AA’nın haberine göre Merkez Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı’nda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olan doktor Mustafa E.’yi, aracına binerek silah tehdidiyle kaçırdığı iddia edilen G.E.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli G.E.’nin eşi, bir çocuk annesi Çiğdem E.’nin 9 Mart 2017’de Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Mustafa E. tarafından safra kesesi ameliyatı yapıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Çiğdem E.’nin ölümüyle ilgili Sinop 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iki yıl hapse çarptırılan Mustafa E.’nin cezasının daha sonra para cezasına çevrildiği anlaşılmıştı.

G.E. hakkında daha önce de Mustafa E.’nin Atakum ilçesindeki evine giderek aracına zarar vermesi nedeniyle uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıkmıştı.