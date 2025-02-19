Silah kaçakçılığı operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Mardin’de silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne düzenlenen ‘Hücre-13’ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 11’i tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’teki açıklamasında elebaşılığını K.K’nın yaptığı suç örgütüne jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11’inin tutuklandığını, üçününse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Diğer zanlıların işlemleriyse devam ediyor.

Operasyonda 30 ruhsatsız tabanca, 21 ‘AK-47’ kalaşnikof tüfeği, üç ‘G-3’ piyade tüfeği, iki ‘M-16’ piyade tüfeği, 19 av tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve bir PKM makineli tüfeğe el kondu.