Sıla bebek davası: Duruşma 5 Şubat'a ertelendi

Tekirdağ’da cinsel istismarla beyin kanaması teşhisi konulan ve daha sonra hayatını kaybeden Sıla bebeğe ilişkin duruşma 5 Şubat’a ertelendi.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan ve dövülen iki yaşındaki Sıla Y., 8 Eylül’de hastaneye kaldırılmıştı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Y., 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

Teyze Akyüz, Sıla ve beş yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4’üncü Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Altınova Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Elif Akyüz, 3’üncü kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşerek ölmüştü.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babasıyla suça sürüklenen iki çocuğun yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya annenin birlikte yaşadığı S.Ö ve çocuklardan birinin babası K.A getirildi. Diğer sanıklar cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada sanıkların savunmasının alınmasının ardından tanıklar dinlendi.

Heyet ara kararında, anne B.Y.’yle suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A’nın tutukluluğunun, suça sürüklenen çocuklardan K.A’nın babası K.A’nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat Çarşamba’ya erteledi.

Başka bir suçtan tutuklu diğer sanık S.Ö’nün de duruşma günü duruşmada hazır edilmesine karar verildi.

İstenen cezalar

Anne B.Y. için ‘ihmali davranışla kasten insan öldürme’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A’nın babası K.A. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 28 yıl altı ay, anne B.Y’nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da ‘suçu bildirmeme, gizleme’ suçundan bir yıl altı ay hapis isteniyor.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan toplam 66 yıl hapis talep ediliyor.

K.A. hakkındaysa ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 48 yılla ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.