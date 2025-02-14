Şikayetvar, 2024 verilerini paylaştı: En çok şikayet e-ticaretten

Tüketici şikayet platformu Şikayetvar’ın 2024 raporuna göre en çok e-ticaret sektörü şikayet edildi.

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CNBC-e‘nin aktardığına göre Şikayetvar’da 2024’te 400 bin 12 şikayetle e-ticaret sektörü birinci sırada yer aldı. Bunu 354 bin 994 şikayetle dijital içerik platformları, 339 bin 501 şikayetle finans sektörü ve 291 bin 941 şikayetle de iletişim sektörü izledi.

2024’te kategori bazındaysa zirve 156 bin 449 şikayet sayısıyla kargo sektörünün oldu. Özel bankalar, 149 bin 43 şikayetle ikinci, GSM operatörleri de 146 bin 142 şikayetle üçüncü oldu.

E-ticarette en çok tepki gösterilen konularsa sipariş edilen ürünün hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi ve sonrasında daha yüksek fiyata satışa konulması. Ayrıca görsellerle uyuşmayan veya kalitesiz ürünlerin teslim edilmesi, geç teslimat, kargodaki aksaklıklar, yanıltıcı indirimler ve faturasız ürün gönderimi de sektöre ilişkin yapılan şikayetlerden sadece birkaçı.

Platform, kullanıcıların en çok vize ve danışmanlık şirketlerine yorum yaptığını açıkladı. Otomobil firmaları 17 bin 249 yorumla ikinci sıradayken onu 16 bin 191 yorumla ‘dolandırıcılık’ kategorisi izledi.

Şirket, en çok şikayet alan markaları açıklamadı. Fakat Şikayetvar, platformda en çok gezilen üç markayı duyurdu:

Instagram-2 milyon 814 bin 768 ziyaret

Türk Telekom-2 milyon 783 bin 29 ziyaret

Akbank-2 milyon 352 bin 942 ziyaret

Rapora göre 2024 boyunca dolandırıcılık şikayetleri yüzde 44 arttı.

Evde paketleme dolandırıcılığı 11 bin 438 şikayetle ilk sırada yer alırken, burs vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar 7 bin 590 şikayetle ikinci oldu ve önceki yıla göre yüzde 67 arttı.