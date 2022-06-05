Siirt’te doktora saldıran hasta adli tıpa sevk edildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde hastanede doktora saldırdığı iddiasıyla yakalanan akli dengesi yerinde olmayan hasta, Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

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AA’nın aktardığına göre Kurtalan Devlet Hastanesi acil servisine gelen M.T., kendisini muayene eden ve rutin kan ve röntgenlerini isteyen Dr. Vedat Oran’ı, tüm vücut röntgenini çekmediği gerekçesiyle dövdü.

‘Beyaz kod’ verilen olayda şüpheli M.T. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Yüzde 67 akli dengesi yerinde olmadığına dair rapororunun bulunduğu belirlenen şüpheli, Kurtalan başsavcılığınca Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Soruşturma adli tıp raporu doğrultusunda devam edecek.

Bakan Koca: Kararı saygıyla karşılamalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden olayı şöyle değerlendirdi: “Kurtalan’daki şiddet olayı sebebiyle cumhuriyet başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli mercie intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı.”