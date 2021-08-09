Siirt’te ‘corona’ denetimi: Karantinayı ihlal eden 23 kişi yakalandı

Siirt’te yeni Covid-19 karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 23 kişi yakalandı.

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Siirt son bir haftada vaka sayısı en çok arttığı illerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısı verilerine göre Siirt’te oran 100 binde 1139,94. İlk kez binin üzerine çıkan il olan kentte geçen haftaya göre artış yüzde 50’yi aştı. Kısıtlamaların çoğunun kaldırıldığı temmuz başındaki oran 100 binde 231’di. Bu, bir ayda beş katlık bir artışa denk geliyor.

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü, Covid-19’la mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren ekipler, HES kodu sorgulamasında PCR test sonucu pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada olması gereken 23 kişiyi ‘dışarıda’ yakaladı.

Karantina kurallarını ihlal eden bu kişiler, haklarında adli ve idari işlem yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ve filyasyon ekiplerine teslim edildi.