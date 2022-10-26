Sigarayı bırakmak için ideal yaş 35

Elbette ideali hiç başlamamak ama yeni bir araştırmaya göre 35’inden önce sigarayı bırakanlarla hiç içmemiş olanların ölüm oranları arasında belirgin bir fark yok.

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Araştırma, sigarayı ileri yaşlarda bırakanların da sağlıklarında belirgin iyileşmeler olduğunu, yine de bu gruptaki ölüm oranlarının 35’ine gelmeden sigarayı bırakanları geçtiğini buldu.

Örneğin, 35 – 44 yaşları arasında sigarayı bırakanlarda, hiç sigara içmeyenlere kıyasla, herhangi bir nedenden dolayı ölüm oranının yüzde 21 daha yüksek olduğunu gösterdi. 45 – 54 yaşları arasında sigarayı bırakanlarda bu oran yüzde 47’ye kadar çıkıyor.

Sciencealert’de yayımlanan haber, iki gün önce JAMA dergisinde yayımlanan makaleye dayanıyor.

Kaliforniya Üniversitesi Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı bölümünden Profesör John P. Pierce, ‘araştırmanın bu alanda yapılan üçüncü büyük çalışma olduğunu’ söyledi.

550 bin kişinin verileri analiz edildi

Pierce, “Sigaranın ne kadar erken bırakırsa o kadar iyi olduğu uzun zamandır biliniyordu, ancak bu çalışmadan sonra yaş konusunda daha spesifik olmak artık mümkün” dedi.

Araştırmada, ABD Ulusal Sağlık Mülakat Anketi’nden ve ülkenin ölüm kayıtlarının bir veri tabanı olan Ulusal Ölüm Endeksi’nden elde edilen verileri kullandı.

Analiz, Ocak 1997 ile Aralık 2018 arasında anketleri tamamlayan ve işe alım sırasında 25 ila 84 yaşları arasında olan 550 binden fazla yetişkinin anket verilerini içeriyor. Sonuçların, 35 yaşından önce sigarayı bırakmak için motivasyon sağlayacağı düşünülüyor.