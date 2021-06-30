Sigara paketleri değişiyor

Sigara paketleri ‘çekiciliği ve özendiriciliği‘ azaltmak amacıyla değiştiriliyor. Sağlık uyarıları büyütülüp görünürlüğü artırılacak. Yeni paketler için sektöre altı ay süre verildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeye göre paketleri arkasında yer alan sağlık uyarısı alanı yüzde 85’ten yüzde 100’e çıkarıldı. Düz ve standart paket uygulamasına geçildiği dönemde bu oran yüzde 65’ten 85’e yükselmişti.

Düzenlemede sağlık uyarısı formatlarına ilişkin de özel kurallar geldi. Buna göre, kısa kapaklı sigaralarda, paket açılışında uyarı yazısının bölünmemesi sağlanacak ve bandrol uyarı yazısını kesmeyecek şekilde ayarlanacak. Ayrıca uzun sigaralarda ön ve arkada, bırakma bilgisi üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metni en altta yer alacak.



Düzenlemede farklı paket tiplerine uygun olarak uyarı alanları ve görsellere ilişkin diğer düzenlemeler de yüzde ve milimetre hesaplarıyla birlikte paylaşılıyor.

Altı aylık süre içinde yönetmeliğe uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmayan şirketlerin ise piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilmiş sayılacak.