Sıfır yıldızlı otel: Uykularınızın kaçacağı huzursuz bir gece için

“Hiç uyumadım”, “Odam çok gürültülüydü” gibi şikayetler otelcilerin kabusu olsa da Riklin kardeşlerin sıfır yıldızlı otelinin bütün amacı bu.

Fotoğraflar: Reuters

İsviçreli sanatçı ikizlerin ‘sıfır yıldızlı otel’ enstalasyonunun yeni edisyonu çift kişilik yatak, iki komodin ve gece lambasından oluşan bir otel odası. Duvarlar yok, tavan yok.

Üstelik bu enstalasyon Valais kantonundaki Saillon köyünde bir benzinlikçinin yanında.

Amaç otelin konuklarını dünyanın sorunlarıyla ilgili düşünmeye ve daha farklı davranmaya teşvik etmek.

Misafirler, şayet uyumayı başarırlarsa, gecenin bir yarısı iklim krizi, savaş, insanlığın gezegene verdiği zarar gibi konular üzerine sohbet etmek için uyandırılıyor.

Patrik Riklin “Özetle, şimdi uyumanın sırası değil” diyor.

Otelci Daniel Charbonnier işbirliğiyle geliştirilen projenin daha pastoral alanlarda üç tane daha odası var.

Frank Riklin de meselenin uyumak olmadığını vurguluyor: “Önemli olan dünyanın mevcut durumu hakkında kafa yormak. Burada kalmak toplumdaki acil değişim ihtiyacına dair bir tavır sergilemek anlamına geliyor.”

1 Temmuz-18 Eylül arası kalınabilen odanın kahvaltı servisi dahil bir gecelik fiyatı 325 İsviçre frangı (5 bin 600 lira).