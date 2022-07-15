Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz’de yağmur geçişleri görülürken Marmara’nın güneyinde poyraz, Doğu Anadolu’da lodos etkili olacak. Güney illerindeyse yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

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Günlük tahmin raporuna göre Türkiye’nin kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.