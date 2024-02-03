Yaramazlara biraz batar!

Show Tv’den ‘Güldür Güldür’ kararı

Show TV, RTÜK’ün inceleme başlattığı Güldür Güldür programındaki skecin yayınlanmaya uygun görülmediğini açıkladı.

Show TV’de yayınlanan mizah programı Güldür Güldür’ün ‘gazi kartı’nı konu alan skeci sosyal medyada hedef oldu.


Söz konusu skeçte “Sen acılarından besleniyorsun. Sen hep odak noktası olmaya çalışıyorsun ve bencilsin. Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz” ifadeleri yer alıyor.

‘#GüldürGüldürHaddiniBil’ etiketi X’te ilk sıraya yükseldikten sonra RTÜK program hakkında inceleme başlattı.

Show Tv programla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”

RTÜK ‘Güldür Güldür’ skecine inceleme başlattı

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