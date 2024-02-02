RTÜK ‘Güldür Güldür’ skecine inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), hedef gösterilen Güldür Güldür skecine ilişkin inceleme başlattı.

Fotoğraf: AA

Show TV’de yayınlanan mizah programı Güldür Güldür’ün ‘gazi kartı’nı konu alan skeci sosyal medyada hedef oldu.

Söz konusu skeçte gazi rolündeki oyuncuya karşı “Sen acılarından besleniyorsun. Sen hep odak noktası olmaya çalışıyorsun ve bencilsin. Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz” sözleri kullanıyor.

‘#GüldürGüldürHaddiniBil’ etiketi X’te ilk sıraya yükselince RTÜK’ten açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayınla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

“Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”