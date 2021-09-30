Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, yaban domuzlarının saldırısına uğradığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatan ünlü şarkıcı, İspanya’nın Barcelona kentinde sekiz yaşındaki oğluyla parkta yürürken iki domuzun saldırısına uğradığını duyurdu. Çektiği videoda domuzların ona saldırdıktan sonra çantasını alıp ormanlık alana götürdüklerini anlatan Shakira, sonra bulduğu, yırtılan çantayı takipçilerine gösterdi.

Çantasının içinde cep telefonunun da olduğunu belirten Shakira, “Her şeye zarar vermişler” ifadelerini kullandı ve oğluna dönerek, “Milan doğruyu söyle. Annenin nasıl yaban domuzuna karşı cesur durduğunu anlat” dedi.

Shakira, kentte sayıları artan yaban domuzlarının saldırısına uğrayan çok sayıda kişiden sadece biri. 2016’da, polise yaban domuzlaırnın insanlara, köpeklere saldırdığına, araçlara girmeye çalıştığına dair 1187 telefon geldi.

Yaban domuzları dünyanın en istilacı türlerinden biri haline geldi ve her ortamda yaşayabiliyor. Avrupa’da sayılarında patlama yaşanan hayvanlar kentlere indiklerinde tehlike oluşturuyor. Avrupa’da 10 milyona yakın yaban domuzu olduğu tahmin ediliyor.