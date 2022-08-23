SGK’daki 1 milyar liralık ‘yolsuzluk’ soruşturmasında suç duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen ‘ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması’ sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) kamuyu 1 milyar liraya yakın zarara uğratanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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Bakanlık açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yürütülen ‘ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması’ sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemlerle ilgili kurum müfettişlerinin gerekli tespitleri yaptığı belirtildi.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz.”