SGK 37 milyon liralık borca karşılık aldığı arsayı dört yıl sonra 365 milyona satmış

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2019’da dönemin AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden 37 milyon lira borca karşılık arsayı 2023’te 365 milyon liraya satmış.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Muhalefet belediyelerinin SGK borçları gerekçe gösterilerek banka hesaplarına bloke konmuş, borçlara karşılık gayrimenkul verme önerileriyse reddedilmişti.

Anka‘nın aktardığına göre SGK 2019’da AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden borçlarına karşılık Boğaz manzaralı arsayı aldı.

Belediyenin 37 milyon liralık borcuna karşılık alınan arsa için SGK, 160 milyon lira muhammen bedel belirledi ve arsayı 2023’te 365 milyon liraya Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası’na sattı.

Dolar bazında hesaplandığında SGK, 6 milyon 460 bin 128 dolara aldığı araziyi, 10 milyon 638 bin 304 dolara sendikaya satmış oldu.

Vahdettin Köşkü’nün yaklaşık 140 metre kuzeydoğusunda, Kuleli Askeri Lisesi’ninse yaklaşık 400 metre güneydoğusunda kalan arsa, 3 bin 670 metrekare büyüklüğünde.

Geçmişte birçok AKP’li belediye SGK borçlarını arazi devrederek kapatmıştı. Ancak SGK, devraldığı arazileri satmakta zorlanıyor. Sayıştay’ın Eylül 2024’te yayınlanan, ‘Sosyal Güvenlik Kurumu 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, bu taşınmazların satılamamasına yer verildi.