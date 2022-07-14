Sevilay Yılman: O kalabalıkların büyük çoğunluğunun cebi resmen delik deşik

Düşünün… Domatesin kilosu bile 20 liradan başlıyor. Yeşil fasulye 30 TL. Biber 20 TL. Nasıl bir kiraz getirmişlerse bu hafta. Kilosu 60 liradan etiket koyulan varmış.

Ha sorunca türlü gerekçeler sunuyorlar bu fiyatlandırmalarına ama yani hiç kusura bakmasınlar biraz fazla abartıyorlar. El insaf!

5 sap yeşil soğan nasıl 12 TL olur yahu! Bence denetim olacaksa yazlık beldelerdeki pazarlarda alenen köylü kurnazlığı yapan pazarcı esnafına olmalı. Zira fırsatçılığın kitabını yazıyorlar resmen.

Velhasıl değerli okurlarım… Sadede gelirsek…

Özellikle ekonomiye dair güzelleme yapmak isteyenlerin; “Bodrum full, trafik kilit, bütün oteller tam kapasite!” goygoyculuğuna pek aldanmayın bence. Çünkü evet Bodrum ve benzeri yazlık beldeler kalabalık da… Ama emin olunuz ki…

O kalabalıkların büyük çoğunluğunun cebi de, cepkeni de resmen delik deşik!

Sevilay Yılman’ın yazısı